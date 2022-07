Por 1 a O, o Itabuna acaba de vencer o Jequié, na casa do adversário, e conseguiu duas conquistas: passou para a final para disputar o título da Série B do Campeonato Baiano e garantiu vaga na Primeira Divisão no ano que vem. Nas mesmas condições está a Jacobinense, que passou ontem pelo Juazeiro. A seguir, o gol da classificação do Itabuna, marcado por João Neto. Antes, o Jequié tinha acertado duas bolas na trave.