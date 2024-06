Itabuna vence mais uma e segue invicto na Série D

Destaque da Série D do Brasileirão, o Itabuna manteve neste domingo, 9, uma sequência de resultados positivos: por 0 a 2, venceu em Minas Gerais, o Democrata de Sete Lagoas.

O resultado, válido pela sétima rodada, deixou o Dragão do Sul com 15 pontos e na liderança do seu grupo. O novo compromisso do time será na próxima quinta-feira, em Pituaçu, Salvador, contra o mesmo Democrata.

O jogo é pelo returno da competição, quando todos os times voltam a jogar entre si, em seus respectivos grupos.

O Itabuna, é bom informar, está na disputa com toda a estrutura da base do Vitória. O rubro-negro baiano cedeu jogadores e comissão técnica.