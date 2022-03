Itabuna: vereador cobra ao governador reforma do Centro de Cultura

A frustração da população itabunense, por ver fechadas as portas do Centro de Cultura Adonias Filho há cinco anos, motiva indicação do vereador Israel Cardoso (Agir) ao governador Rui Costa. Enviado quinta-feira (24), o documento chama atenção para a urgência de ser concluída a reforma daquele equipamento.

“Solicitamos celeridade, já que foi assinada uma ordem de serviço para conclusão dessa reforma num prazo de 270 dias e chegamos a 918 dias sem nenhum tipo de resposta à sociedade itabunense. Aquele espaço deveria ter sido devolvido à população desde julho de 2020”, contabiliza Israel.

Ele cita entre as questões apontadas pela população, a falta de um local mais acessível para a realização de cursos e apresentações. Obviamente, aqui não se desconhece a importância do Teatro Municipal Candinha Doria, mas ele não elimina a necessidade de o Centro de Cultura estar também à disposição da comunidade.

“É um importante equipamento do Governo do Estado aqui em nossa cidade com obras paralisadas, isso tem prejudicado a atuação dos artistas, sempre foi utilizado por eles pra ensaiar, inclusive com apresentações de diversos espetáculos. Já recebemos diversos eventos aqui, o que movimenta a economia também”, argumenta o edil.

Outro ponto levantado pelo vereador diz respeito ao cenário de retomada de eventos, à medida que são reduzidos os casos da Covid-19. “Passamos por um período crítico de pandemia, onde as atividades foram paralisadas. Agora que começamos a retomar os eventos, um importante equipamento cultural na cidade [segue] abandonado por parte do Governo do Estado, completa.

A situação aqui exposta, inclusive, será alvo de nova manifestação às 11 horas da manhã de sábado (26). Um grupo de artistas convida a comunidade para um abraço simbólico no Centro de Cultura Adonias, para dizer: esse espaço é nosso! Queremos cuidar, proteger e contar com ele novamente”.