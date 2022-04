Itabuna zera casos de Covid-19 e não registra paciente internado

Vinte e cinco meses depois do registro do primeiro caso da doença em Itabuna, o Boletim do Covid-19 divulgado nesta segunda-feira, dia 11, pela Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde não tem caso da doença e pacientes internados em leitos de UTI e Clínicos.

Com dados referentes aos últimos sete dias, a cidade registra 00 paciente curado, 00 confirmado, sendo 00 caso ativo; leitos em UTI ocupados 00; leitos de UTI disponíveis 00; internados em leitos clínicos 00; leitos clínicos disponíveis, 08; óbitos confirmados 00 e 00 óbitos descartados, 00.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, ficou satisfeita em saber que hoje não há registros de casos e de pacientes internados. “Estamos realmente no período mais confortável desde o início da pandemia. Flexibilização do uso de máscaras nos trará uma sensação de liberdade. Só pedimos que as pessoas com sintomas gripais mantenham o uso para que possamos continuar com os números insignificantes como os de agora”, afirmou.