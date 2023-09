ITABUNA:AASBA MOVIMENTA FIM DE SEMANA COM FLORES E CORES

A Exposição Flores & Cores realizada neste domingo (24) na Praça Rio Cachoeira, em Itabuna, reuniu famílias para celebrar a chegada da Primavera. Promovida pela Associação de Artesãos do Sul da Bahia (AASBA), Flores & Cores contou com exposição de artesanato, contação de histórias, música ao vivo, feira PET com participação da ONG Bicharada, espaço do microempreendedor e lazer para a criançada.

“O futebol em nada atrapalhou nosso evento. Contamos com um ótimo público que conheceu e adquiriu nossos produtos e pôde usar os serviços oferecidos, além de desfrutar de lazer com suas famílias”, afirmou Flavia Layane Oliveira, artesã e presidente da AASBA.

Presente na feira, a servidora pública Gildete Vitória Vaz, apoiou a realização do evento: “A feira está muito bonita, bem organizada, com oferecimento de produtos variados e de qualidade, com opções de vestuário, bijus, decoração, alimentos, com preços coerentes com nossa realidade e o atendimento excelente!”, disse ela. ‘Parabéns aos organizadores e artesãos”, completou.

A advogada Danielle Dias Novais considerou a feira muito bem organizada. “Temos aqui, vastas opções de artesanatos de qualidade a preços acessíveis. Achei muito interessante a feira de adoção de animais e o cuidado dispensado a eles. Gostei também da barraca de retratos pintados a mão, uma obra de arte, lindíssimos! Apreciei as opções de lanches deliciosos e lazer para crianças. Gostei muito. Parabéns a todos artesãos envolvidos e aos organizadores”, declarou.

ARTE NA PRAÇA

A AASBA planeja realizar a feira mensalmente e já ldenominou a marca “Arte na Praça”.

“Queremos ampliar a participppação das pessoas que fazem artes e cultura na nossa cidade e região. Ilhéus vem realizando feiras de sucesso. Queremos fortalecer Itabuna e atrair cada vez mais visitantes”, relatou a Flávia Oliveira.

A dirigente agradeceu aos colaboradores: “Queremos especialmente agradecer a participação de todos os lexpositores, aos artistas que se apresentaram, a prefeitura de Itabuna através das suas secretarias pelo apoio oferecido, aos órgãos de imprensa pela divulgação. Sem eles não seria possível o sucesso do nosso evento”, disse a presidente da AASBA, Flávia Oliveira.