Itabunense é campeão pan-americano de jiu-jítsu após lesão e cirurgia

O lutador itabunense André Anunciação, de 21 anos, vibra com uma nova conquista: é campeão pan-americano de jiu-jítsu. Faixa azul, ele venceu três lutas no último final de semana, numa competição da CBLP (Confederação Brasileira de Lutas Profissionais), em Salvador.

A conquista tem um sabor ainda mais especial, porque ele passou por um processo de recuperação após lesão e cirurgia. Categoria peso pesado no tatame, o rapaz encontrou uma dupla potência infalível para a autoconfiança: família e amigos.

“Eu estava sem treinar por um tempo, fui para esse evento da CBLP por incentivo de um grande irmão que o jiu jítsu me deu, que é Daniel Fernandes. Ele acreditou em mim, me chamou pra ir com ele. Cheguei lá, fiz três lutas e fui campeão pan americano de jiu-jitsu”, comemora.

Olhando para dentro e fora de casa, o lutador também tem aliados. “Minha esposa sempre esteve comigo nos momentos bons e ruins, meus amigos, todos me deram força. Sou da equipe Simetria fight, com Sensei Mikeias Bezerra. Também agradeço ao preparador físico Neto Baptista, a Sandra Modas, à Nutri Mix, que vem me ajudando com alguns suplementos. Jay Sound, além de mexer no meu som automotivo, me incentiva”, enumera Anunciação.