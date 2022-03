Itabunense já pode apresentar sugestões online para Lei Orçamentária de 2023

Com o objetivo de incentivar a participação dos cidadãos na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício fiscal de 2023, a coleta de sugestões seguirá no formato virtual. Essa iniciativa da Prefeitura de Itabuna, por meio das secretarias municipais de Planejamento, Fazenda e Orçamento e de Governo, visa consolidar a interação popular.

No ano passado, a participação da sociedade para a construção da LDO contou com 119 sugestões virtuais, uma vez que através deste formato as pessoas podem participar e sugerir obras, projetos e programas que atendam as necessidades prioritárias de seu bairro. Por isso, cada cidadão itabunense deve participar do processo por meio do formulário eletrônico.

Prazo para participar

As sugestões recolhidas respaldam o debate de planos e ações da gestão, como a realização agora da reurbanização dos bairros, a exemplo do Pedro Jerônimo, Daniel Gomes e São Pedro, além dos investimentos na Saúde e Educação. O formulário ficará disponível no site da Prefeitura do dia 25 de março a 14 de abril.

A coleta de sugestões contribui para que os técnicos da Prefeitura possam elaborar a lista de prioridades da LDO 2023 e substituir o processo de audiências públicas. Para fazer suas indicações sobre o que considera prioridade para a cidade ou bairro, o cidadão ou cidadã pode acessar o link no site oficial da Prefeitura – .