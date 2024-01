Itabunense leva carro 0km no último sorteio da rede Itão Hipermercados

Finalizando a campanha promocional de 2023, intitulada #pautiupremios, a Rede de Hipermercados Itão realizou quarta-feira, dia 17, na loja da rede do São Caetano, o sorteio de mais um veículo 0km. Renildes Pereira Santos, moradora do bairro São Caetano, em Itabuna, foi a contemplada com o Jeep Renegade. Além do carro, a campanha também realizou no ano anterior, sorteios mensais de 60 vales-compras no valor de R$1.000 cada.

De acordo com o gerente de hortifruti, Iran Lima, ao longo dos 63 anos de existência, o Itão, mantém o compromisso e a tradição em ofertar sempre o melhor para seus clientes, com preços, prazos, variedades e as melhores campanhas promocionais da região. “A dedicação da família Itão, através de cada um de seus colaboradores e funcionários, e o reconhecimento de seus clientes, é o que fazem dela uma empresa consolidada e consistente em seu padrão de qualidade”, afirmou.

Maria Reiza, que há 26 anos faz parte do quadro de colaboradores da empresa, conta que já vivenciou inúmeras histórias emocionantes de clientes contemplados pelas campanhas. “Já ouvi relatos de pessoas que puderam realizar seus sonhos de possuir seu próprio veículo, começar um negócio ou até de iniciar ou finalizar a obra de suas casas com o dinheiro da venda do carro, que hoje é o prêmio mais desejado da clientela”, relatou Reiza.

Campanha promocional 2024

Na rede Itão Hipermercados, a esperança de levar um carro 0 Km pra casa é renovada a cada ano. A expectativa dos clientes já é grande para a nova campanha que irá sortear um JEEP COMPASS SPORT e 60 vales-compras no valor de R$1.000,00 cada, que tem início em março. Para concorrer basta realizar suas compras em qualquer hipermercado da rede Itão, gerar seus cupons e torcer para ser contemplado.