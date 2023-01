Itabunense morto em acidente era filho único e pai de gêmeos

Foi sepultado às 16h30min desta segunda-feira (02), em Itabuna, o corpo de Márcio Sampaio de Oliveira, morto num acidente na tarde de domingo (1º), na BR-415. Ele seguia de moto em direção ao bairro Salobrinho, mas o veículo foi atingido de frente por um automóvel que seguia na contramão.

Aos 26 anos, o jovem foi industriário e tinha dois filhos gêmeos, de 4 anos, chamados Kauan e Kauê. As crianças, frutos de um relacionamento anterior, estão com a mãe em São Paulo.

Já a mãe de Márcio, que esteve internada no Hospital Costa do Cacau para uma cirurgia na vesícula, teve alta nesta segunda-feira (02). A notícia da morte do rapaz foi dada por um médico e uma psicóloga. Devido ao desgaste de perder o único filho, obviamente ela não teve condições de acompanhar a despedida.

O jovem morava no bairro de Fátima, em Itabuna, onde era querido e deixou muitos amigos, que foram dizer adeus no Cemitério Campo.