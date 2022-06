Itabunense pode pagar IPTU com 10% de desconto até 08 de julho

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), prorrogou o prazo para pagamento em cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Anteriormente, a data expiraria na terça-feira, dia 7, de acordo com o Decreto nº 14. 792 de 14 de janeiro de 2022.

Segundo o diretor de Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, Marcos Antônio Souza Santos, o prefeito foi sensível a apelos de parte dos contribuintes que desejam quitar suas obrigações fiscais relativas ao IPTU.

Por meio do Decreto Municipal nº 14.967, publicado na edição eletrônica na noite de 07 de junho, que alterou o anterior, o IPTU agora poderá ser pago com redução de 20% concedida ao contribuinte que efetuar o pagamento do imposto de uma só vez até o dia 8 de julho do corrente ano desde que não possua dívida com o IPTU dos anos anteriores ou esteja com exigibilidade suspensa. Com redução de 10%, ao contribuinte que efetuar o pagamento do imposto de uma só vez até a mesma data, mesmo estando inadimplente.

Onde encontrar

O Departamento de Tributos informa que para ter acesso aos boletos, a Prefeitura disponibilizou link no site oficial na internet, bastando escolher a opção a partir do CPF, CNPJ ou Inscrição Municipal. Também pela página www.tributositabuna.com.br.

Mas, o contribuinte também pode retirar o boleto por mensagem de WhatsApp pelos números (73) 98102-7288 e 98135-6540, mesmo após o fim do expediente. Além disso, há a opção de retirar o carnê presencialmente no anexo do Centro Administrativo Firmino Alves, no Bairro São Caetano, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 14 horas.