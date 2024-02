Itabunense Thaíse Santana anuncia pré-venda de “Dentro da casa o vazio”

Três anos após publicar o primeiro livro, a escritora Thaíse Santana anuncia a pré-venda da nova obra, intitulada “Dentro da casa o vazio”. Publicada pela Editora Urutau, reúne noventa poemas que exploram, metaforicamente, as imagens do vazio e da casa.

Nessa obra está publicado o poema “Seu gesto”, dedicado a Nilda, mãe de Thaíse. Segundo o professor e escritor Gabriel Nascimento, “Trata-se de uma obra originalíssima, digna de todos os prêmios e orgulhos da nossa gente, num inconfundível trabalho de poesia baiana e brasileira que carrega com louvor séculos de luta negrodescendente”.

A compra do livro na pré-venda possibilita que a pessoa o receba em primeira mão, além de apoiar o trabalho da escritora. A venda está disponível no site do Benfeitoria: https://benfeitoria.com/pagamento/dentro/contribuicao/comissao?ctx=FixedContributeButton