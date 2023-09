Itabunense, Zem Costa disputou presidência estadual do P-Sol

“Foi a primeira candidatura do interior; fizemos história”, vibra Zem Costa

O educador físico e servidor público estadual Zem Costa foi apontado para disputar a presidência estadual do P-Sol. A votação foi realizada no encerramento do congresso estadual da legenda, neste domingo (17), em Salvador.

Ele ficou em segundo lugar, após obter 95 votos. O primeiro colocado recebeu 101 sufrágios.

Trajetória reconhecida

Fundador do P-Sol em Itabuna, Zem, cada vez mais, veio conquistando o respeito da militância.

Ele foi, por exemplo, candidato a prefeito de Itabuna, a deputado estadual e a co-senador. Aquela inédita chapa esteve à disposição no último pleito.

Idealista inveterado, o rapaz é tido como uma das referências do P-Sol no estado.

Zem Costa mostrou-se muito satisfeito com o resultado, sobretudo pela localização da militância dele. “Foi a primeira candidatura do interior; fizemos história”, enfatizou ele, em entrevista ao Diário Bahia.