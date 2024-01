Itabunenses comentam sobre retorno do sistema “Zona Azul”

A retomada do Sistema de Estacionamento Rotativo de Itabuna, mais conhecido como “Zona Azul”, agradou a muitos itabunenses que aguardavam o momento de ver o centro da cidade organizado e com vagas disponíveis. Nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, por exemplo, equipes estavam nas principais vias da área central, inclusive a Avenida do Cinquentenário.

O serviço foi retomado pela Prefeitura de Itabuna, via Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), com a operacionalização da TecGold Sistemas Ltda., que responde pelo nome de fantasia ParkGold. A cobrança da tarifa, estabelecida por Lei Municipal, ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 18h e aos sábados, das 8 às 13h, sendo R$ 3,00 para carros e R$ 1,00 para motos.

Regras

O comerciante Clécio Batista viu a iniciativa da Prefeitura de forma muito positiva por acreditar que não enfrentará mais dificuldades, a qualquer hora do dia, para estacionar no centro. “Eu concordo com a cobrança da tarifa, mas em contrapartida precisamos ter todo suporte necessário, como por exemplo, guincho disponibilizado pela empresa concessionária para situações, como na vaga veículos tenham defeito mecânico para que o motorista não pague taxas-extras”, opinou.

É importante lembrar que o tempo máximo de permanência numa mesma vaga é de até duas horas. Ao encerrar esse período, é necessário que o condutor estacione o veículo em outra vaga e ative novamente o ticket pelo aplicativo. Caso contrário, pagará uma taxa no valor de R$ 15,00. Para facilitar pagamentos, basta baixar o aplicativo ParkGold (IOS ou Android), fazer o cadastro com correio eletrônico (e-mail), CNPJ ou CPF e senha.

A autônoma Allana Rodrigues não escondeu sua surpresa ao chegar pela manhã na Avenida do Cinquentenário e ver inúmeras vagas disponíveis. “Faz muitos anos que num dia normal vi essa Cinquentenário desse jeito. Pensei até que o comércio não estava funcionando e se era feriado”, disse em risos. Ela não foi a única a fazer tal observação.

Muitos transeuntes também se disseram otimistas com a entrada em operação do Sistema Zona Azul, que democratiza o uso do espaço público. Um idoso que preferiu não se identificar procurou se informar com monitores e supervisores da ParkGold sobre o cadastramento de sua conta no aplicativo. “Sempre apoiei o estacionamento rotativo porque facilita a vida da gente no dia a dia”, finalizou.