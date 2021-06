Itabunenses em nova disputa rumo ao Campeonato Brasileiro de Boxe

Golpes precisos, com uma rápida coleção de medalhas e troféus. É assim que os atletas Samuel Rosa dos Santos, de 15 anos, e Johnatan Passos dos Santos, de 21, chegam à terceira seletiva rumo ao Campeonato Brasileiro de Boxe. Convocados pela Federação Baiana de Boxe Olímpico, os itabunenses participam da disputa na sexta-feira (2), às 9 horas, em Salvador.

Uma dupla de alunos da EGB Associação de Boxe Lutando pela Paz, treinada pelo professor Gilmarques Sabino dos Santos. O grupo treina no bairro Pedro Jerônimo, onde está consolidada a dimensão do projeto. Afinal, ao longo de 12 anos já ofereceu a centenas de adolescentes e jovens o caminho da vitória pelo esporte. E assim ajuda a afastá-los dos caminhos tortuosos do tráfico e do rastro de violência por ele trazido.

Devido ao horário do início das lutas, eles precisam viajar nesta quinta-feira. Quem puder contribuir com a ida dos atletas grapiúnas a essa nova disputa pode depositar pelo PIX (04126611525). Agência: 0070, Poupança: 00186038-4, Variação: 013. Mais informações no WhatsApp (73) 98846-8347.

“É uma satisfação imensa ter conseguido conduzir esse projeto até aqui e ver esses meninos que começaram comigo. Samuel desde 6 anos e Johnatan desde 14. Não tenho palavras ao vê-los representar nosso estado e, futuramente, o país. Só gratidão”, diz, emocionado, o professor Gil.