Itabunenses participam da solenidade do Programa Periferia Viva em Brasília

Três pessoas, representantes de uma mesma família do Bairro Novo Horizonte, em Itabuna, participaram no último dia 26, em Brasília, do evento para a assinatura de contratos do Programa Periferia Viva: Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional (REGMEL). A cerimônia aconteceu no auditório do Bloco E da Esplanada dos Ministérios, presidida pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

Cintia e Simone de Jesus Souza estiveram acompanhadas do pai delas, José Raimundo Vieira de Souza, na solenidade quando foram assinados contratos para a regularização fundiária de 4.410 imóveis e a realização de 1.211 melhorias habitacionais na Bahia, unidade federativa que representaram no evento, a convite do Ministério das Cidades.

A família esteve acompanhada do secretário municipal de Planejamento (SEPLAN), João Carlos Oliveira da Silva, que representou o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), no concorrido evento, que contou com a presença do secretário nacional de Periferias, Guilherme Simões, e do presidente da CAIXA, Antônio Carlos Vieira, e da secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Jusmari Oliveira.

Durante a cerimônia, foram assinados 11.750 contratos com famílias de seis estados brasileiros: Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesta primeira fase, serão beneficiados 39 núcleos urbanos informais, totalizando um investimento de R$ 55,9 milhões.

Segundo João Carlos Oliveira, o Ministério das Cidades quer expandir o REGMEL para os demais estados e municípios por sua importância na garantia de direitos e da cidadania. “Agora vamos discutir com as autoridades federais e estaduais a participação de Itabuna na regularização fundiária e melhorias habitacionais. Quanto à família itabunense, indicada para representar a Bahia, Cintia de Jesus Souza assinou o contrato que garante a regularização do imóvel e a melhoria habitacional da casa onde moram”, disse.

O titular da SEPLAN conversou com o ministro Jader Filho e a secretária Jusmari Oliveira sobre os próximos passos para a ampliação do programa em Itabuna. “O ministro foi simpático à ideia, principalmente pela importância do município e do estado em relação à questão fundiária”, declarou.

“Éde grande relevância esse programa fundiário federal para Itabuna, um município onde cerca de 190 mil pessoas moram no perímetro urbano, a maioria de baixa renda. Portanto, vamos conseguir mudar a realidade das famílias que passarão a ser proprietárias dos imóveis que também terão melhorias”, acrescentou.

O secretário também lembrou que o prefeito Augusto Castro teve a sensibilidade de inserir a cidade no Programa de Regularização Fundiária REURB – Meu Lugar, desenvolvido pela Prefeitura. “Atualmente muitas famílias vivem uma nova realidade com a escritura do imóvel onde reside, com reconhecimento do Cartório de Registro de Imóveis, numa parceria com a Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia”, comentou.