Itacaré abre 25 vagas em seleção para Censo 2020 do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu o processo seletivo para a contratação temporária de mais de 200 mil pessoas para atuar no Censo 2020, com vagas em todos os municípios do país. Para Itacaré estão sendo disponibilizadas 25 oportunidades, sendo 21 recenseadores, três para agente censitário supervisor e um para nível municipal. As inscrições vão até 24 de março. São dois processos seletivos, para Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários Supervisores (nível médio) e para Recenseadores (nível fundamental).

Interessados deverão inscrever-se via internet, pelo site da organizadora do Processo Seletivo, o Cebraspe. A taxa para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet. Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando moradores de todos os domicílios brasileiros.

Prazo e provas

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses (Recenseador) ou de cinco meses (Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários Supervisores), podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

Os profissionais contratados temporariamente pelo Instituto, com remuneração por produtividade, também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACS / ACM e para Recenseadores.

Para ambas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. O edital com a relação dos locais será divulgado em 08/05 para ACM / ACS e em 18/05 para Recenseadores. O cronograma completo de ambos os processos seletivos pode ser encontrado nos editais. As provas para ACM / ACS serão em 17/05/2020 e as provas para Recenseadores, em 24/05/2020.