Itacaré desativa o lixão e inaugura Estação de Transbordo e Centro de Triagem e Econegócios

Foi na tarde de quinta-feira (25), no Auditório do Ecoporan Hotel, em meio a muita emoção e agradecimentos, que aconteceu uma das maiores conquistas da cidade de Itacaré, uma data marcante, que ficará na memória de todos os presentes e na história do município.

Muito emocionado, o Prefeito Antônio de Anízio, discursou e demonstrou toda a importância do projeto “Lixão Nunca Mais”.

Na fala do prefeito é perceptível a marca de um dia histórico para Itacaré. Não sendo possível esconder tanta emoção e felicidade. Muitos não acreditavam que o projeto realmente sairia do papel. Agora, todos podem ver de perto o fechamento do lixão. “A maior vitória disso tudo isso não só o fechamento do lixão, mas também estamos dando local digno de trabalho para os catadores, com o Centro de Triagem e Econegócios; um local seguro e digno de moradia, construindo 25 casas para essas famílias; e capacitando essas pessoas para gerar maior renda reciclando o lixo, nossa maior vitória tem sido cuidar dessas pessoas”, disse o prefeito.

Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, o projeto “Lixão Nunca Mais” é um dos maiores projetos que o país já presenciou por assegurar a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. “Ter um projeto dessa magnitude concretizado, é de extrema importância. Isso é um avanço significativo na questão ambiental e social, é, na verdade, a realização de um sonho coletivo. Antes de vir pra cá, mostrei o vídeo do lixão para minha filha, ela ficou muito emocionada. Estou muito feliz em poder fazer parte desse momento tão importante para a cidade e estar contribuindo, junto com minha equipe, com o desenvolvimento sustentável de Itacaré”, ressaltou.

Para o presidente da Associação Vitória, Emerson (Binho), Deus tem usado o prefeito Antônio de Anízio e as Secretarias para realizar este trabalho. Ainda segundo ele, a esperança era que iria morrer no lixão. “No início eu não acreditava, pensei que seria mais uma grande mentira, mas hoje eu posso ver o sonho se tornar realidade”, disse Binho.

Entre mau-cheiro, chorume, ratos, porcos, urubus e insetos viviam os catadores que tiravam do lixão o seu sustento. Se submetendo diariamente ao risco de doenças e sem usar equipamento de segurança estavam ainda expostos a muitos tipos de contaminação e acidentes. Aquele cenário era desolador. Quem chegava perto sentia uma angústia enorme no peito por ver pessoas vivendo em condições desumanas. E foi por cumprir a lei do Novo Marco Legal do Saneamento, que obriga a desativação de lixões, mas principalmente, por se comover com aquele sofrimento e pensando no desenvolvimento sustentável e na preservação do meio ambiente que a Prefeitura de Itacaré decidiu criar políticas públicas eficazes para a transformação da vida dos afetados diariamente pelo lixão do município, a exemplo do Projeto Lixão Nunca Mais.

Desde o ano passado, a prefeitura, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e a agência alemã de cooperação técnica GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), com o apoio do Ministério Alemão do Meio Ambiente, Proteção da Natureza, Segurança Nuclear e Defesa do Consumidor (BMUV); vem realizando uma série de ações coordenadas pelo Projeto ProteGEEr, contando com a participação da Associação de Catadores Vitória com o objetivo de encerrar definitivamente as atividades no lixão. As ações que fazem parte do Projeto “Lixão Nunca Mais” envolvem a desativação do lixão, o Programa de Coleta Seletiva, o funcionamento da Estação de Transbordo e do Centro de Triagem e Econegócios, a recuperação da área degradada, a implementação da Educação Ambiental nas escolas e a construção de casas para todas as famílias que atualmente residem no lixão do município, oferecendo mais conforto, e acima de tudo, dando mais dignidade aos munícipes que mais necessitam.

Na solenidade comporam a mesa de abertura: Marcos Luedy, Secretário Municipal Meio Ambiente; Antônio Mário Damasceno, Prefeito de Itacaré; Hélinah Cardoso, Diretora do Projeto ProteGEEr – Apoio à implementação da Política Nacional de Resíduos considerando a Proteção Climática; Gustavo Dias, Diretor de Resíduos Sólidos da SEDUR; Pedro Maranhão, Secretário Nacional de Saneamento; Friederike Sabiel, Conselheira para Assuntos Ambientais da Embaixada da Alemanha e Daniel Ferreira, Ministro do Desenvolvimento Regional.

Após a cerimônia de abertura, aconteceu a coletiva de imprensa. Logo depois, a comitiva seguiu para visitação e realização do fechamento do lixão. Por fim, inauguraram a Estação de Transbordo; vale lembrar aqui, a parceira com a CVR Costa do Cacau. A empresa, credenciada pelo Ibama e Inema para recepção e destinação final de resíduos sólidos é parceira da Prefeitura de Itacaré na implantação da Estação de Transbordo e já realizou algumas doações e tem acompanhado o desenvolvimento do programa #LixaoNuncaMais. Dando continuidade as inaugurações, foi a vez do Centro de Triagem e Econegócios que conta com sala de administração, banheiro feminino e banheiro masculino, copa, cozinha, showroom, brechó, espaço para produção de vassouras ecológicas, local de oficina de artesanatos e estação de reciclagem.

Participaram do evento: autoridades políticas, empresários, agentes ambientais, autoridades civis e militares locais, integrantes da sociedade civil e da Associação de Catadores Vitória e a imprensa em geral.

Histórico

Local de disposição inadequada de resíduos com mais de cinco hectares de extensão em plena Mata Atlântica, o lixão de Itacaré recebia cerca de 30 toneladas de lixo não tratado por dia há mais de 30 anos. O lixão ameaçava a biodiversidade, a saúde pública e o turismo local, provocando poluição das águas, desmatamento da Mata Atlântica e o aumento da emissão de gases de efeito estufa e da erosão. Vinte e cinco catadores e suas famílias buscavam sua subsistência, catando recicláveis em meio ao lixão, em condições inadequadas de trabalho.

A desativação do lixão segue determinação do Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº. 14.026/20), que prevê o fechamento de mais de 3 mil locais de disposição final inadequada de resíduos sólidos espalhados por todo o País. O de Itacaré é o primeiro lixão na Mata Atlântica a ser encerrado desde a sanção da legislação.