Itacaré faz busca ativa para resgatar estudantes

A Secretaria de Educação de Itacaré segue com a “Busca Ativa Escolar”, para garantir cada vez mais o acesso dos estudantes aos conteúdos e atividades. A iniciativa que vai até os bairros e comunidades resgatar os alunos e orientar sobre como participar ainda mais das atividades letivas.

E como parte dessas ações foi realizado na última sexta-feira (20) o Dia D da Busca Ativa Escolar, com uma carreata e passeata pelos bairros para identificar esses alunos que estão matriculados, mas que não estão participando das atividades letivas.

Na visita aos bairros foram realizadas conversas com pais e alunos, identificados aqueles que não estão participando das atividades e orientando sobre como retornar para concluir o ano letivo. E o trabalho continua com uma série de ações para identificar e resgatar esses estudantes que estão afastados. Também é realizado um plantão pedagógico com professores para o esclarecimento das dúvidas.

Ação conjunta

De acordo com a secretária de Educação, Eliane Camargo, essa é uma iniciativa em conjunto com as diretorias das escolas e trabalhadores em educação com o objetivo de promover cada vez mais o acesso ao ensino e contribuir com um ensino sempre melhor.

O Busca Ativa é uma estratégia com o apoio da Unicef que apoia municípios e estados na garantia de direitos de cada menina e menino, em especial o direito à educação.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, ressaltou a importância dessa iniciativa e está convocando a todas as unidades escolares, profissionais, pais e alunos para que possam contribuir com a aprendizagem dos estudantes.

Ele explica que o vínculo com a escola, mais do que nunca, é necessário pois a educação foi uma das mais prejudicadas. “Mas nós estamos em busca de cada estudante para que não abandone ou se desmotive de aprender, pois lugar de aluno é na escola, por isso devemos garantir a aprendizagem de todas as crianças e todos os adolescentes”, destacou.