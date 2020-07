Itacaré instala túneis de desinfecção e dispositivos com álcool em gel

Com a proposta de garantir muito mais proteção a toda a comunidade, aos profissionais da área de saúde e também aos usuários dos serviços de atendimento, a Prefeitura de Itacaré implantou túneis de desinfecção e adquiriu novos totens nas unidades de saúde com dispenser de álcool em gel, um dispositivo com pedal para ajudar na higiene das mãos e no enfrentamento ao coronavírus.

Os equipamentos vão auxiliar na higienização das pessoas que buscam atendimento no serviço de saúde, garantindo a segurança do cidadão e dos servidores públicos e reduzindo a possibilidade de contaminação e transmissão da Covid-19.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explicou que essas são apenas algumas das muitas medidas que vêm sendo adotadas pela Prefeitura desde o início da pandemia para garantir a saúde e o bem-estar de todos. Mas é preciso que toda a população esteja unida nesse momento, para combater a doença, fazendo também a sua parte, seguindo as normas de segurança e proteção, evitando aglomerações, usando máscaras, álcool em gel e, principalmente, ficando em casa.

Locais de instalação

Os tuneis de desinfecção foram instalados no Hospital Municipal de Taboquinhas, no Centro de Atendimento ao Coronavírus de Itacaré (CACI), que funciona nas instalações da UPA, no Hospital de Itacaré e na barreira da Vila Maria. Já os totens dispenser foram instalados nos hospitais municipais de Taboquinhas e Itacaré, no CACI e nas unidades de saúde da Passagem, Rua da Linha, Centro, bairro Santo Antônio e ainda no PSF Maria de Lourdes, em Taboquinhas. Esta semana serão instalados nas unidades de saúde da Marambaia, PSF de Água Fria, PSF Lia Nascimento, e também no PSF Jairo Carneiro, na comunidade do Cachimbo Seco.

O túnel é uma estrutura que pulveriza uma substância desinfetante em cada um que passa dentro da cabine. Em apenas alguns segundos as roupas, acessórios e peles ficam devidamente desinfectados e livres do novo coronavírus. O totem dispenser também é simples e seguro. Ele é acionado pelos pés, através de um pedal liberando pequenas porções de álcool em gel ou líquido, sem que as pessoas tenham qualquer contato, garantindo assim uma melhor higienização. A meta é adquirir mais equipamentos para colocar em outros órgãos públicos municipais, onde também é grande o fluxo de atendimento.