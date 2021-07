Itacaré já vacina pessoas a partir de 25 anos

A Secretaria de Saúde de Itacaré realiza, a partir desta terça-feira(20), o trabalho de imunização contra a Covid-19 para as pessoas com idade acima de 25 anos. Em Itacaré a vacinação acontece no Colégio Municipal Maria Benjamina e no Colégio Estadual Aurelino Leal. Já em Taboquinhas a imunização acontece no Colégio Padre Edgard Torres, de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às 12 horas e das 13h30min às 15h30min.

Paralelo à imunização dessa faixa etária de 25 anos, também vem sendo realizada uma campanha com o objetivo de conscientizar todas as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina para a importância de tomar a segunda dose, como forma de garantir assim uma imunização mais eficaz contra o coronavírus. A proposta é orientar para que todos os que tomaram a primeira dose retornem aos postos de vacinação nas datas que foram marcadas nos cartões.

Conjunto da população

O município continua sendo destaque na vacinação contra a Covid-19. Até a última sexta-feira, já haviam sido aplicadas em Itacaré 13.755 doses da vacina, sendo 10.084 com a primeira dose e vacinadas 3.671 pessoas imunizadas com a segunda dose.

Esses números representam 41,46% da população vacinada, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).