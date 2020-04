Itacaré só permitirá saída de moradores com autorização prévia

A partir desta quinta-feira (30), só será permitida a saída dos moradores de Itacaré para os outros municípios mediante uma autorização prévia, com os dados das pessoas que estão saindo, informando o dia, o horário, o destino e a justificação dos motivos. A autorização deve ser solicitada no Centro de Informações da Covid 19, que funciona na Praça da Bíblia, com atendimento presencial das 8 às 18 horas, ou pelo telefone para informações (73) 99995-7568.

Segundo a assessoria, a medida tem como objetivo reduzir o número de pessoas que têm saído da cidade sem qualquer motivo, para fazer passeios, compras ou visitar parentes. “Com isso, acabam tendo contato com pessoas de outras cidades, onde existem muitos casos de coronavírius e aumentam os riscos de não somente contrair a doença, como também trazer para Itacaré”.

Barreiras e punição

De acordo com o Comitê de Monitoramento, apesar da recomendação da Organização Mundial de Saúde ser o isolamento domiciliar, evitando sair de casa, tem sido grande nos últimos dias o número de casos de pessoas de Itacaré que estão indo para outras cidades sem qualquer justificativa. Dessa forma, é percebida dificuldade no trabalho de combate à doença no município.

“O Comitê de Monitoramento explica que a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para combater a doença, mas todas essas ações só serão eficazes se contar com a colaboração de todos”.

Paralelo à medida de saída mediante autorização prévia, a Prefeitura de Itacaré intensificará, também a partir desta quinta-feira, a fiscalização nas barreiras sanitárias, com ações mais rigorosas, não permitindo a entrada de pessoas de outras cidades e punindo aqueles que tentam burlar a fiscalização.

De acordo com o Comitê de Monitoramento, Itacaré registou até o momento um caso confirmado de coronavírus, contraído em outro município.