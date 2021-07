Itacaré vacina pessoas a partir de 35 anos contra Covid-19

O trabalho de vacinação contra a Covid-19 continua nesta sexta-feira e no sábado, dias 02 e 03 de julho, em Itacaré. Estão sendo imunizadas as pessoas com idade acima de 35 anos, no Colégio Municipal Maria Benjamina e no Colégio Estadual Aurelino Leal. Já em Taboquinhas, no Colégio Padre Edgard Torres, sempre das 8 às 12 horas e das 13h30min às 15h30min.

Paralelo à imunização dessa faixa etária, a Secretaria de Saúde também vem realizando uma campanha para conscientizar todas as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 sobre a importância de tomar a segunda dose, como forma de garantir uma imunização mais eficaz contra o coronavírus. A proposta é orientar para que todos os que tomaram a primeira dose retornem aos postos de vacinação nas datas marcadas nos cartões.

Importância do reforço

De acordo com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, uma dose da vacina garante uma resposta imunológica menos eficaz do que a produzida após o efeito da segunda dose.

Em outras palavras, a primeira dose prepara o sistema imunológico para um ataque viral e a segunda aumenta a imunização, daí a importância do retorno nas datas que foram marcadas nos cartões de vacinação.