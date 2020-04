Marcone Amaral, prefeito de Itajuípe, a cerca de 30 quilômetros de Itabuna, confirmou mais um caso positivo de Coronavírus na cidade. Com isso, o número de pacientes com a doença subiu para nove. A seguir, o boletim divulgado na tarde desta segunda-feira, 20, pela Secretaria de Saúde local, com os números atualizados do Coronavírus.