Itajuípe: Projeto de autoria do Vereador Ivan Júnior é aprovado em plenário.

Na Sessão Ordinária desta quinta-feira, dia 24 de março, a Câmara Municipal de Itajuípe aprovou por unanimidade, o Projeto de lei de autoria do vereador “Ivan Júnior” (PP) que denomina “Plenário Vereador Wanderlito Barbosa”, a sala de reuniões plenárias do Legislativo Municipal.

Merecida homenagem

Na justificativa, o vereador argumenta que “Wanderlito Barbosa foi um cidadão exemplar e prestou relevantes préstimos sociais ao Município, principalmente em seus diversos ramos de atividades. Exercendo as profissões de jornaleiro, sapateiro, engraxate, servidor de justiça, escritor de diversas obras literárias, envolvido com várias modalidade esportivas em nosso município. Onde também contribuiu com esta casa legislativa quando foi eleito no ano de 1982 quando exerceu o mandato com dignidade e capacidade. É uma honra e um orgulho colocar o nome do Plenário da Câmara de Itajuípe Wanderlito Barbosa”, conclui o vereador Ivan Júnior (PP).

Wanderlino Barbosa