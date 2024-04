Itão conquista 3º lugar no ranking de faturamento supermercadista

Em meio ao cenário de crescimento e competitividade no ramo do varejo alimentar, o Itão Supermercados conquistou uma posição de destaque no ranking que monitora o desempenho e as principais movimentações das empresas supermercadistas a nível nacional. Ocupa o 3º lugar no estado, na condição de empresa genuinamente baiana.

Com um faturamento de R$241,356 milhões, o Itão desempenhou um papel crucial no fortalecimento da economia do estado. Esse impacto positivo no cenário regional é evidenciado não apenas pelo sucesso financeiro da empresa, mas também pela sua contribuição para a geração de empregos, o aumento do poder de compra dos consumidores locais e o desenvolvimento de fornecedores regionais.

O estudo realizado pela Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS, divulgado no dia 08 de abril, é um amplo levantamento do resultado do trabalho do varejo alimentar, considerado pela associação um dos setores mais fortes, dinâmicos e representativos da economia nacional, que retrata as movimentações do setor no ano de 2023.

Parceria e capacitação

Para o superintendente da Associação Baiana de Supermercados – ABASE, Mauro Rocha, a colocação de empresas baianas no ranking é indiscutivelmente uma conquista significativa que aponta o crescimento do setor supermercadista na Bahia. “Através de parcerias estratégicas, programas de capacitação e iniciativas inovadoras, continuaremos a fortalecer a posição do Itão Supermercados e de outras empresas locais no mercado nacional de supermercados”, afirmou.

Além disso, é importante ressaltar que o Itão é a empresa mais antiga da Bahia em atividade, utilizando o mesmo CNPJ há 64 anos, desde sua fundação, o que demonstra a tradição e a solidez da empresa no mercado regional.