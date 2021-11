Itão entrega mais um veículo zero da campanha Mega Aniversário 60 Anos

O eletricista Islei Mendonça Costa recebeu, na manhã de quarta-feira (10), um HB-20/Hyundai da campanha promocional que marca os 60 anos da fundação da rede Hipermercados Itão, que nesta edição especial sorteia quatro automóveis zero quilômetros para os seus clientes. O sortudo recebeu as chaves do veículo das mãos do gerente de compras Iran Santos Lima, na loja da Avenida Amélia Amado, no Centro Comercial de Itabuna.

Segundo ganhador de um carro novinho sorteado na campanha promocional Mega Aniversário Itão, Islei Mendonça conta que recebeu a notícia quando estava chegando do trabalho, no início da noite do dia do sorteio. “Foi uma grande festa em casa. Estou muito feliz por fazer parte da história dos 60 anos do Itão. O prêmio veio no momento certo”.

Acompanhado na cerimônia da esposa Lindinalva Alves de Souza e dos filhos Alice e André, o morador do bairro Pontalzinho já faz planos para a utilização do carro. “Já há algum tempo precisava de um carro para transportar a família, que cresceu com a chegada dos meus filhos, mas não tive como fazer o investimento. Até hoje, o nosso veículo era uma motocicleta”, relata.

Tradição

O gerente de compras do Itão, Iran Lima, lembra que as campanhas promocionais já são uma tradição em uma das redes de supermercados mais antigas da Bahia. “No próximo mês de dezembro completaremos seis décadas de atuação no ramo de supermercados, sempre com o mesmo CNPJ, atuando com transparência e respeito aos clientes e fornecedores. Por isso que nosso estabelecimento conquistou a confiança do consumidor”, conta.

Iran Lima destaca que as campanhas promocionais, realizadas todos os anos, são uma forma de retribuir o carinho e preferência que os consumidores têm pela empresa, que possui lojas em Itabuna e Ilhéus, dois dos principais municípios da Bahia. “Por aqui passam, por ano, milhares de clientes das cidades baianas e de outros estados que visitam a nossa região. Isso é um sinal de reconhecimento pela qualidade dos serviços que oferecemos”.

Em janeiro de 2022, a campanha promocional Mega Aniversário Itão vai sortear outros dois carros HB-20. Para concorrer, o consumidor só precisa fazer suas compras, acima de R$ 50, em qualquer loja Itão em Itabuna e Ilhéus, ou pelo site www.itao.com.br ou ainda pelo aplicativo da rede de hipermercados.