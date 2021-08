Itapé e Ilhéus recebem curso de beneficiamento do peixe

Cida pescadora faz parte da Cooperativa de Mulheres de Sobradinho, na região Norte do estado. O empreendimento que ela integra é case de sucesso pelo trabalho desempenhado e pelos resultados alcançados. Para levar conhecimento e promover a troca de experiências com um exemplo positivo da empreendedora, o Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul realiza neste final de semana o curso do beneficiamento do peixe em Itapé.

A iniciativa será realizada sábado (7) e domingo (8) em Itapé e é voltada para as pessoas que moram no entorno da barragem. Naquela cidade, o evento conta com o apoio da diretoria de Agricultura e Desenvolvimento Urbano, por meio do diretor Diego Felisardo.

Público atendido

Já segunda (9) e terça (10), é a vez de Ilhéus receber o evento que capacitará empreendedores e empreendedoras no bairro Malhado, na Colônia Z34.

Lá, o curso contemplará integrantes de empreendimentos já atendidos pelo Cesol Litoral Sul, pessoas de empreendimentos que serão impactados pela construção do Porto Sul, no entorno do rio Almada e empreendimentos de Serra Grande atendidos pela ONG Tabôa. Participarão também integrantes de quilombos.

A ação é uma oportunidade para a capacitação de pessoas que moram nas regiões ribeirinhas a fim de torná-las aptas à atividade socioprodutiva em grupos organizados proporcionando geração de renda e desenvolvimento local a partir da economia solidária. Serão formalizadas cooperativas para uma melhor atuação dos grupos e, sobretudo, acesso a políticas públicas, crédito e outros benefícios. (Fonte: Ascom: Cesol Litoral Sul)