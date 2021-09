Itapitanga tem recuperação da BA-651 autorizada e recebe equipamentos para o consórcio Litoral Sul

O governador Rui Costa visitou o município de Itapitanga, na zona cacaueira da região sul, nesta quinta-feira (23), onde assinou a ordem de serviço para a restauração da pavimentação na BA-651. A obra será realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), com valor de mais de R$ 11 milhões, e vai promover a recuperação de 26 km no trecho da rodovia que liga os municípios de Itapitanga a Coaraci, beneficiando mais de 58 mil habitantes da região.

“A recuperação da estrada significa segurança das pessoas, desenvolvimento, geração de emprego, isso juntamente a outras obras urbanas, como pavimentação de ruas”, afirmou o governador Rui Costa.

Rui visitou o terreno onde será construída a nova sede do Colégio Estadual Alcides David, que terá seis salas, dois laboratórios, biblioteca, auditório, refeitório, quadra poliesportiva coberta, vestiário e campo society. Com a nova estrutura, a escola poderá funcionar como unidade de ensino de tempo integral. “É uma obra pra cuidar de gente, e estimular que as pessoas cuidem do futuro dessa cidade, do nosso estado e país, que é através da educação. Por isso nós estamos fazendo um grande investimento pra requalificar a infraestrutura da escola, pensando em práticas esportivas e culturais”, acrescentou o governador.

Outras entregas

Segundo o secretário de Infraestrutura Marcus Cavalcanti, a intervenção na

BA-651 é a realização de uma promessa. “Antes da pandemia o governador se comprometeu em recuperar o trecho que agora vai se concretizar com 26 km de pista entre Itapitanga e Coaraci”.

Foram entregues, através da Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri) equipamentos para o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul (CDS Litoral Sul). Ao todo foram mais de R$ 2,1 milhões em duas motoniveladoras, um trator de esteira, um caminhão pipa e uma escavadeira hidráulica que vão contribuir na manutenção, recuperação de estradas e na produção agrícola.

Repórter: Leiliane Fláu