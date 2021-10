Itarantim ganha Associação para fortalecer o comércio

A noite de segunda-feira (25) tornou-se um marco para a cidade de Itarantim, no Médio Sudoeste baiano. Um grupo de jovens empresários do setor de comércio e prestação de serviços, reunido no auditório da Prefeitura local, em clima de empolgação e comprometimento, realizou a Assembleia de criação da Associação Comercial e Empresarial de Itarantim (ACEI).

Depois de algumas reuniões e alinhamentos, da promoção da primeira campanha “COMÉRCIO PREMIADO”, mesmo em clima de pandemia e restrições, o grupo conseguiu fazer valer a força e a união. Foi discutido e aprovado o Estatuto da ACEI, eleita e empossada a diretoria com mandato de dois anos, com perspectiva de montar logo a Sede da Associação e buscar o envolvimento de outros empresários da cidade.

Um ponto em debate foi a realização da segunda campanha “COMÉRCIO PREMIADO” neste final de 2021. Joelan Sobrinho destacou pontos positivos da 1ª Campanha:

“Foram 15 mil cupons distribuídos pelos empresários parceiros durante os 40 dias da campanha, entre maio e julho desse ano. Mais de 10 mil reais em prêmios, incluindo uma Moto (prêmio principal), tudo sorteado numa grande Live com show ao vivo. Todos nós ganhamos com este evento pioneiro em Itarantim”.

Diretoria

A ACEI nasce de um sonho antigo de alguns comerciantes de Itarantim e que agora se torna realidade, como destacou Anderson Medrado: “Vamos tirar essa Associação do papel e colocar em prática. Nós temos a capacidade de realizar todos os nossos sonhos. Nós temos muito a conquistar ainda!”

A diretoria eleita, conforme o Estatuto aprovado, ficou assim constituída:

Anderson Medrado (Presidente), Jucélio Santos (Vice-Presidente), Joelan Sobrinho (1º Tesoureiro), Sollane de Sousa (2º Tesoureiro), Tafarel Pedra (1º Secretário) e Claudinei Pales (2º Secretário).

“Essa iniciativa certamente será um diferencial importante com ações de fortalecimento das empresas parceiras através de cursos, palestras, campanhas e muita solidariedade. Ganha o comércio e ganham os consumidores. Tempos novos de se reinventar e de crescer juntos. Parabéns, ACEI!”, celebram os envolvidos com a criação da entidade.

Por: Nilton Cirqueira