Ivana Bastos recebe projeto do Executivo e reforça papel da ALBA na valorização da saúde pública

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), deputada Ivana Bastos, participou nesta terça-feira (23), de um ato institucional no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, onde o governador Jerônimo Rodrigues entregou à ALBA o Projeto de Lei que altera a estrutura remuneratória dos servidores da saúde estadual. A medida busca a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente do Sistema Único de Saúde (SUS) e contempla um investimento estimado de R$100 milhões já para o ano de 2025.

A solenidade contou com a presença da secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, das deputadas Fabíola Mansur e Maria Del Carmen, os deputados Raimundinho da JR, Robinson, Rosemberg Pinto, Alex da Piatã, Vitor Bonfim, Eduardo Alencar, Zé Raimundo, Adolfo Menezes, além de outras autoridades e representantes do setor. A presidente Ivana Bastos destacou, em seu pronunciamento, o papel fundamental do Legislativo na construção de políticas públicas estruturantes e reafirmou o compromisso da ALBA com a pauta da saúde pública.

“Recebemos essa proposta com responsabilidade e senso de urgência. A valorização dos profissionais da saúde é uma demanda justa e estratégica para o fortalecimento do SUS na Bahia. Como presidente desta Casa, coloco a Assembleia à disposição do Governo e da sociedade para os devidos encaminhamentos legislativos. O projeto será devidamente analisado e vamos garantir sua tramitação célere para que ele possa ser debatido e votado em plenário o quanto antes”, declarou.

A presidente também ressaltou que a iniciativa dialoga com os esforços do Parlamento baiano em promover justiça social e reconhecimento ao funcionalismo público. “É um avanço importante que traz mais dignidade aos nossos profissionais de saúde e reafirma o compromisso do Estado com uma saúde pública mais forte, eficiente e humana”, concluiu.