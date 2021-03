Já no ar TV Educa Bahia; conteúdos exclusivos para estudantes

O canal Educa Bahia já está no ar, com sinal digital da TVE, levando aos 27 territórios de identidade a programação da Secretaria da Educação do Estado como complemento aos conteúdos do ano letivo, que começará no próximo dia 15, com atividades 100% remotas.

A nova emissora pública iniciou as transmissões nesta segunda-feira (1º) e está disponível ao lado do canal da TVE, alterando os aparelhos do final .1 para o final .2. Em Salvador e Região Metropolitana, o Educa Bahia será o canal 10.2.

Outra forma de acompanhar a programação é pelo site http://educabahia.ba.gov.br/. Uma das transmissões feitas nesta segunda-feira foi o início da pré-jornada pedagógica, com a participação do secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues.

“Em época de pandemia, o governador Rui Costa nos autorizou a criar um canal específico para a educação da Bahia. Neste canal vão ser transmitidos os conteúdos educacionais, programados dentro do currículo da rede do Estado, mas também serão retransmitidas formações, capacitações e lives. A atividade de hoje, de acolhida dos professores e servidores da educação do Estado da Bahia na rede, já foi transmitida ao vivo”, afirmou o secretário Jerônimo.

O secretário explicou como o conteúdo será ministrado. “Nós já temos um planejamento de currículo, onde a equipe pedagógica da Secretaria, o Instituto Anísio Teixeira, reuniu-se com o Irdeb, com a TVE, e já pautou quais são aquelas aulas e aqueles conteúdos que dizem respeito ao acompanhamento curricular por semana e por mês”.

Ele destacou que o canal também vai retransmitir conteúdos educacionais para além do currículo, do passo a passo do ano 20/21. Outros conteúdos educacionais são transmitidos durante toda a programação, que também serão avaliados por uma equipe pedagógica da secretaria.

Pré-jornada

Segundo Jerônimo Rodrigues, a pré-jornada prepara os professores para a jornada pedagógica, que antecede o início do ano letivo. “É o início de uma capacitação para uso das ferramentas tecnológicas, uso da plataforma, os conteúdos, quais são os cuidados que nós temos e o acompanhamento, como será o ano”.

No dia 8 de março, completa o secretário, “no Dia da Mulher, nós iniciaremos a jornada pedagógica e, no dia 15 as aulas, para os dois anos, para 2020 e 2021, portanto esta semana é importante para a gente”.

Mais Estudo

Jerônimo Rodrigues informou ainda que o edital do programa Mais Estudo será publicado nesta terça-feira (2), no Diário Oficial. “Mais Estudo é aquele programa de monitoria, de bolsas para estudantes com uma boa performance em matemática e língua portuguesa, para contribuir e ajudar os seus colegas. São 52 mil vagas para os estudantes que têm esse perfil, as escolas já estão trabalhando para selecionar 52 mil estudantes que receberão por mês R$ 100, como ajuda de custo, durante dez meses”.