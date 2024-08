Jabes Ribeiro reafirma compromisso do PP com Valderico Júnior

O ex-prefeito de Ilhéus Jabes Ribeiro participou da Convenção Municipal do União Brasil, neste sábado (03), reafirmando seu compromisso com a Frente Ampla de Oposição. Ao retirar sua candidatura em julho, Jabes declarou que continuaria no projeto, com o objetivo de unir forças pela renovação política na cidade.

No evento, o progressista subiu ao palco ao lado de Valderico Júnior e, após a chegada de ACM Neto, fez um pronunciamento sobre a decisão do seu partido, o PP:

“O Progressista de Ilhéus acabou de fazer a sua convenção municipal, e nesta convenção, por maioria, decidiu fazer uma coligação na majoritária com o União Brasil, que tem o candidato a prefeito Valderico Júnior, e demais partidos que compõem essa aliança, como o Novo, que tem a candidata à vice Wanessa Gedeon”.

Jabes Ribeiro também falou sobre a participação de ACM Neto na construção dessa parceria:

“Quero deixar muito claro e aqui agradecer mais uma vez à forma correta e isenta como fui tratado nesse processo por você (Neto), por Bruno (Reis) e por Cacá Leão. A decisão de retirar a candidatura foi minha, por razões absolutamente minhas. Não houve interferência de ninguém. Depois que fiz a carta, não usei mais nenhum órgão de imprensa para falar. Preferi no meu silêncio observar todo esse processo”.

ACM Neto, por sua vez, iniciou seu discurso com uma fala repleta de elogios ao ex-prefeito de Ilhéus:

“Me permita começar prestando uma homenagem sincera a um grande homem público, um grande político, um homem que tem visão e espírito público, (…) que tem uma vida de serviços prestados a essa cidade. Que foi prefeito, que foi deputado, que é um homem querido pelo povo de Ilhéus, e que fez um gesto muito importante de renúncia. Porque ele reuniria todas as condições para hoje estar sendo apontado como candidato a prefeito. Entretanto, tomou a decisão de não disputar as eleições neste ano, o que abriu espaço para que o Progressista pudesse estar aqui hoje nesta noite. Portanto, eu quero que a minha homenagem antes de qualquer outra, seja a este grande líder político, ex-prefeito, Jabes Ribeiro”.

Por fim, Jabes anunciou a escolha de três membros do PP para somar forças na corrida eleitoral:

“Apresentamos três nomes (do PP) para estarem diretamente ligados à campanha (de Valderico) no dia a dia. Aqui cito meu amigo presidente Cacá Colchões, ex-prefeito de Ilhéus, com larga experiência em campanhas eleitorais e tenho certeza que emprestará uma contribuição importante a esse processo. Também, na onda da renovação, apresento o médico André Cesário, que é uma liderança jovem. E meu amigo Diego”.

Ao discursar em seguida, Cacá Colchões reforçou o empenho do grupo para eleger Valderico e Wanessa:

“Se fechamos (a aliança), fechamos pra valer. A partir de agora temos um objetivo. Nós sabemos que vamos enfrentar uma máquina municipal, uma máquina estadual, mas nós temos a máquina do povo. Se nós acreditarmos, nós vamos ser vencedores”.