Jabes visita o comércio de Ilhéus, recebe homenagens e pede voto para Cacá Colchões

O secretário geral do Partido Progressista na Bahia e ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, visitou na tarde de sexta-feira(23) o comércio local, onde se encontrou com amigos e falou da importância de eleger um deputado federal da cidade comprometido com o desenvolvimento do município e que conheça de perto a realidade regional.

Jabes também visitou o Mercado de Artesanato, onde ouviu os comerciantes e discutiu sobre a necessidade de mais investimentos no turismo, no comércio e na geração de emprego e renda. O ex-prefeito de Ilhéus também foi homenageado com o Troféu Cacau de Ouro, entregue pelo radialista Quinto de Souza, pelos relevantes serviços prestados ao município.

Jabes Ribeiro aproveitou a oportunidade para pedir o apoio para o candidato a deputado federal Cacá Colchões, seu companheiro do Partido Progressista. De acordo com ele, Cacá é um homem honrado, de família, com seriedade, trabalho e está pronto para ser o representante de Ilhéus e do Sul da Bahia na Câmara Federal.