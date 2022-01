JBS e Flora doam 14 mil kits de higiene e cestas básicas; sul da Bahia entre contemplados

Com o objetivo de auxiliar as vítimas das enchentes que atingem a Bahia, a JBS, com seu programa de responsabilidade social Fazer o Bem Faz Bem — Alimentando o Mundo com Solidariedade, iniciou a distribuição de 14 mil kits de alimentos e produtos de higiene para as populações do sul do estado, além dos municípios de Amargosa e Itapetinga.

Do total de kits, são 7 mil de higiene, em parceria com a Flora Cosméticos e Limpeza, detentora da marca Minuano, que pertence ao mesmo grupo que a JBS. Ao todo são 42 mil itens de higiene pessoal e limpeza, como detergentes, desinfetantes, sabonetes, shampoos, condicionadores e álcool em gel. Os outros 7 mil são cestas básicas, cada uma com 14 tipos de produtos alimentícios.

Fazer o Bem Faz Bem — Alimentando o Mundo com Solidariedade

Em todo o Brasil, durante a pandemia, o Fazer o Bem Faz Bem destinou R$ 400 milhões para iniciativas em mais de 300 cidades, em 26 Estados e no Distrito Federal. A estimativa é que mais de 77 milhões de pessoas tenham sido beneficiadas com as ações.

Os recursos do programa são aplicados em três frentes: saúde, assistência social e ciência. O Fazer o Bem Faz Bem já viabilizou a construção de dois hospitais permanentes, além da entrega de 88 ambulâncias, 561 respiradores, mais de 1,6 mil monitores multiparâmetros, 19,5 milhões de EPIs, além de 550 mil cestas básicas, entre outros itens. Também foram realizadas 15 obras de reforma e expansão de unidades de saúde e o programa apoiou 39 pesquisas científicas e tecnológicas sobre a Covid-19.

A JBS também contribuiu com R$ 5 milhões para a construção da nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan, em São Paulo, e doou 400 cilindros de oxigênio para o enfrentamento da crise de saúde pública que afetou Manaus no início de 2021.

Saiba mais sobre O Fazer o Bem Faz Bem no site do programa.

Sobre a JBS

A JBS é líder global em produção de alimentos à base de proteína. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 250 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é a maior empregadora do país, com mais de 145 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, e assumiu em março de 2021 o compromisso de se tornar Net Zero até 2040. Isso significa que a JBS vai zerar o balanço líquido das suas emissões de gases causadores do efeito estufa, reduzindo a intensidade das emissões diretas e indiretas e compensando toda a residual. A JBS foi a primeira empresa global do setor de proteína a estabelecer esse compromisso, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.

Sobre a Flora Cosméticos e Limpeza

Indústria nacional de bens de consumo, a Flora atua há 40 anos nos segmentos de cosméticos, higiene pessoal e limpeza com marcas relevantes e muito queridas pelos consumidores, como Minuano, Francis, Neutrox, Albany, OX Cosméticos e Phytoderm. Possui unidades industriais em Goiás e Santa Catarina e Centros de Distribuição em Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Seus mais de 300 produtos estão presentes em pontos de venda de todo o país e têm em comum a essência do cuidado, seja pessoal, da casa ou da família.