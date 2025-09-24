Jerônimo celebra parceria com Lula após Governo Federal formalizar ponte Salvador-Itaparica como prioridade

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, celebrou o decreto assinado pelo presidente Lula, na segunda-feira (22), que torna a obra da Ponte Salvador–Itaparica como prioridade do Governo Federal, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos. “Esse decreto demostra a parceria e o compromisso do presidente Lula com a Bahia. A inclusão da Ponte, e todo o projeto que compõe essa grande obra, na lista prioritária de investimentos do Governo Federal significa que este é, também, um projeto estratégico do Brasil”, declarou o governador.

Na prática, o empreendimento terá prioridade na fase de planejamento e na busca de parceria com empresas privadas, o que significa que todos os processos necessários para a construção da ponte, como estudos técnicos, licitações e acordos com investidores, serão conduzidos de forma mais rápida e segura, reduzindo riscos jurídicos e agilizando a execução da obra.

“Nos dá garantia de que nós temos também o apoio financeiro do governo federal, nos dá garantia na medida que esse dinheiro vai nos ajudar a não recorrer ao mercado financeiro para captar recursos”, explica Jerônimo Rodrigues.

A qualificação no PPI garante maior segurança jurídica ao projeto e reforça a parceria entre os governos estadual e federal. A medida também assegura que a obra terá prioridade no acompanhamento de órgãos federais, além de ampliar as possibilidades de financiamento e de atração de investidores privados.

Com mais de 12 quilômetros de extensão, a ponte vai ligar Salvador à Ilha de Itaparica e reduzir em mais de 100 km a distância até regiões turísticas e produtivas do Sul e Baixo Sul da Bahia. O empreendimento já conta com acordo firmado, em junho deste ano, entre o Governo da Bahia e a Concessionária, formada por acionistas chineses e responsável pela execução das obras.

Além da mobilidade, a expectativa é de forte impacto social e econômico, com a geração de milhares de empregos durante a construção e maior dinamização do comércio, da indústria e do turismo. A integração ao Novo PAC reforça a viabilidade financeira e estratégica do empreendimento, que é visto como transformador para o desenvolvimento regional.