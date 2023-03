Jerônimo decide manter missão baiana na China

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta segunda-feira (27), por meio de seu Twitter, que manterá a viagem à China. A ida do presidente Lula precisou ser adiada por orientação médica, como foi anunciado no último sábado (25) pela assessoria da Presidência da República. Jerônimo integraria a comitiva presidencial e por isso também precisou adiar a ida para o país, prevista inicialmente para o último domingo (26).

“O presidente Lula ainda se recupera de uma pneumonia. No entanto, decidi manter a viagem à China, com saída de Salvador nesta quarta-feira à noite. Temos uma extensa agenda de reuniões por lá, com ênfase na atração de investimentos que gerem emprego e renda para a Bahia.”, afirmou o chefe do executivo ao destacar o objetivo principal da missão baiana.