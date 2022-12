Jerônimo e Adolfo Menezes visitam Aiquara, Barra do Rocha, Ubatã, Aurelino Leal e Itacaré

O governador eleito e diplomado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, volta a sobrevoar os municípios atingidos pelas fortes chuvas na Bahia ao longo desta terça-feira (26). Ao lado do Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e governador em exercício, Jerônimo programou a ida a pelo menos cinco cidades, decolando de Salvador às 8h.

A primeira parada está prevista para 9h30 em Aiquara, cidade natal de Jerônimo. No município, o governador eleito visitará a localidade de Palmeirinha, onde a ponte sobre o Rio de Contas estava interditada nesta segunda em virtude da elevação do nível da água. Na sequência, *Jerônimo e Adolfo vão a Barra do Rocha, Ubatã, Aurelino Leal e Itacaré, no distrito de Taboquinhas. A expectativa é que o retorno para Salvador aconteça apenas à tarde, por volta das 15h.

Ontem, Jerônimo esteve com Adolfo Menezes em Jequié, Jitaúna e Ipiaú. Os dois chegaram a sobrevoar Palmeirinha, mas não pousaram na cidade de Aiquara. Os governadores monitoraram a situação e as ações emergenciais realizadas pelas forças estaduais e fizeram vistorias também por terra em áreas afetadas.