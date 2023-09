Durante agenda oficial na capital federal nesta segunda-feira (25), o governador Jerônimo Rodrigues assegurou a manutenção e ampliação de voos regionais em duas cidades baianas.

Em Brasília, Jerônimo se reuniu com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e o CEO da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, e garantiu a parceria com a companhia para pousos e descolagem regulares em Ilhéus e Vitória da Conquista com possibilidade de ampliação do serviço.