Jerônimo inaugura a 26ª Policlínica Regional da Bahia, hoje em Ilhéus

Mais uma Policlínica Regional será entregue aos baianos pelo Governo do Estado, na segunda-feira (11), desta vez no município de Ilhéus. A unidade, localizada na Rodovia Jorge Amado, será inaugurada às 9h, pelo governador Jerônimo Rodrigues, que também entregará seis vans e seis micro-ônibus para atender a população do entorno que utilizará os serviços da policlínica. O investimento é de R$ 35 milhões, entre obra física e equipamentos.

A Policlínica Regional oferece consultas especializadas, pequenos procedimentos cirúrgicos e exames de média e alta complexidade. O equipamento também beneficia moradores das cidades de Canavieiras, Coaraci, Gongogi, Itacaré, Marau, Santa Luzia, Ubaitaba, Una e Uruçuca.

Ainda em ilhéus, no povoado Banco da Vitória, o governador vai entregar uma Unidade Básica de Saúde, que vai beneficiar cerca de seis mil habitantes da região e disponibilizar consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem, além de salas de vacina e de curativos.