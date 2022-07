Jerônimo irá surfar na onda de Lula e será eleito governador”, projeta Adolfo Menezes 

O deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia — ALBA, aposta na vitória da chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues ao Governo da Bahia. “Ninguém quer tirar um competidor da disputa à toa. Sabem que Jerônimo, Geraldo e Otto, com o apoio de Lula, Rui, Wagner e Coronel, irão vencer as eleições em 2 de outubro. A última pesquisa DataFolha, divulgada anteontem, mostra que Lula bate quase 60% das intenções de voto na Bahia. E esse número irá crescer mais quando as eleições se afunilarem, na primeira quinzena de setembro. Jerônimo irá surfar na onda de Lula”, prevê o chefe do Legislativo baiano, que também foi de Metrô ao local da Convenção.

Adolfo Menezes fez a projeção de vitória de Jerônimo Rodrigues (PT) ao Governo do Estado durante a convenção hoje (30.07) da coligação que reúne os partidos PT, PCdoB, PV, PSD, PSB, MDB, Patriota e Avante, no Parque de Exposições de Salvador.

“Quando leio que os querem fora da disputa, agora tenho ainda mais certeza da vitória da chapa Jerônimo Rodrigues – Geraldo Junior, além de uma extraordinária votação para Otto no Senado, com mais de 4 milhões de votos”, projeta Menezes.