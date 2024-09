Jerônimo participa de caminhada da vitória de Augusto em Itabuna

O candidato à reeleição pela Coligação Itabuna não Pode Parar, Augusto Castro (PSD), realiza nesta sexta-feira (27), uma grande caminhada na Avenida do Cinquentenário. A concentração acontece às 13 horas no Jardim Ó, marcando a reta final da campanha.

A caminhada terá a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que mais uma vez vem a Itabuna reafirmar seu apoio à reeleição de Augusto. A comunidade está sendo mobilizada para realizar uma grande manifestação, numa demonstração de que a cidade já decidiu pela continuidade de um projeto que recolocou a Itabuna no caminho do desenvolvimento, com obras estruturantes e projetos sociais que atendem as pessoas que mais precisam.

Durante esta semana diversas lideranças gravaram depoimentos de apoio à reeleição de Augusto, como o próprio governador Jerônimo, os ministros Rui Costa e Marcio França, os senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel, os deputados federais Paulo Magalhães e Lídice de Mata e o deputado estadual Rosemberg Pinto, líder do Governo na Assembléia Legislativa da Bahia.

Todos eles destacaram as realizações de Augusto nestes quase quatro anos e os projetos para os próximos quatro anos, contando com o apoio dos governos Federal e Estadual.