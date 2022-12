Jerônimo participa de reunião do Fórum de Governadores, em Brasília

A norma federal que determinou a uniformidade, em todo o país, das alíquotas do ICMS incidente sobre combustíveis foi a pauta central da primeira reunião do Fórum de Governadores com a participação do governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (13), no Palácio do Buriti, e contou com a presença de outros 28 representantes dos Estados, entre atuais governadores e vices, além de governadores eleitos. O presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Consefaz) também participou do evento.

“É a minha primeira participação nesse fórum, recebi as boas-vindas, mas acima de tudo já apontando e traçando os nossos objetivos para trabalharmos de 2023 em diante, já alinhados com o Governo Federal, entendendo a importância dos temas que esse fórum discute”, afirmou Jerônimo após o encontro em Brasília. O governador eleito permanece na capital federal até esta quarta-feira (14), quando participa da posse do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU).