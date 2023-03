Jerônimo Rodrigues anuncia a ampliação do Hospital de Base, em Itabuna

A agenda do governador Jerônimo Rodrigues ao município de Itabuna, nesta sexta-feira (3), se estendeu para o turno da tarde, contemplando, ainda, assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras de ampliação e reforma do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, com investimento de R$ 58,4 milhões.

“A ampliação do Hospital de Base tem como objetivo garantir que Itabuna, Ilhéus e toda a região possam estar bem amparados. Nós sabemos as dificuldades que os municípios têm em manter uma estrutura de saúde. É uma estrutura cara e nós temos que ter inteligência para isso”, destacou o governador.

As intervenções serão realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado (Sedur), e incluem unidades de urgência e emergência adulto e pediátrica; 20 leitos de UTI; seis salas de cirurgias; agência transfusional; unidade de apoio ao diagnóstico, que inclui tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, raio-x e endoscopia, além de setores administrativos.

Infraestrutura

Também no município, o governador visitou as obras de pavimentação da BA-649, a nova rodovia que duplica o acesso entre Itabuna e Ilhéus, que beneficia, diretamente, mais de 511 mil moradores dos municípios de Ilhéus, Itabuna, Una, Canavieiras, Buerarema, Itacaré e Uruçuca. Executada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), a estrada, com 18 quilômetros de extensão, tem investimento de R$ 195,7 milhões. A obra inclui ainda a construção de quatro pontes e um viaduto, que fará a conexão com a BR-415, com previsão de conclusão em janeiro de 2024.

Encontro com prefeitos

Ainda durante visita à cidade, e acompanhado do vice-governador Geraldo Júnior, Jerônimo participou de um encontro com 26 prefeitos e outras lideranças políticas da região sul da Bahia e adjacências. O evento foi realizado no Teatro Municipal Candinha Dória. Na oportunidade, os participantes apresentaram atualizações sobre diversas ações realizadas na região, dentre elas se destacam as construções do Hospital Costa do Cacau, já em funcionamento em llhéus; das Policlínicas Regionais de Saúde, em Itabuna e Ilhéus; e dos colégios estaduais de tempo integral, em Itacaré e Ilhéus.

Em seu discurso no evento, o governador destacou o lançamento da campanha de combate à fome na Bahia. A ação, importante para o restabelecimento da saúde e dignidade de dois milhões de baianos em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, será lançada em breve, com estratégias que reunirão esforços integrados do Estado e sociedade civil.

As ações relacionadas ao fortalecimento e desenvolvimento da Agricultura Familiar contemplam o incentivo ao cultivo de cacau e a produção de leite. No total, entre 2015 e 2022, foram investidos cerca de R$145 milhões em ações realizadas na região, pela Companhia De Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR). A companhia também atua na requalificação de 15 Mercados Municipais, no sul baiano, dos quais sete estão com obras em andamento.

O encontro contou com a presença das secretárias estaduais da Educação, Adélia Pinheiro; da Saúde, Roberta Santana; dos secretários de Infraestrutura, Sérgio Brito; de Relações Institucionais, Luis Caetano; além dos presidentes da Conder, José Trindade; e da CAR, Jeandro Ribeiro.