Jerônimo Rodrigues apresenta mais oito nomes do novo Governo

Mais oito nomes do novo Governo do Estado foram definidos pelo governador diplomado, Jerônimo Rodrigues, e divulgados na manhã desta quinta-feira (22). Os futuros gestores de cinco secretarias estaduais, da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e de duas importantes coordenações do Executivo baiano, consideradas estratégicas para o futuro chefe do Executivo, foram apresentados à imprensa no auditório da Desenbahia, onde funciona a sede do Governo de Transição.

Ao lado de Geraldo Júnior, vice-governador diplomado, Jerônimo anunciou que a procuradora Bárbara Camardelli Loi comandará a Procuradoria Geral do Estado a partir de 2023. Outras duas mulheres estarão à frente de importantes secretarias: Ângela Guimarães será a nova titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e Larissa Gomes Moraes comandará a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS).

Na lista de novos secretários também estão Eduardo Sodré Martins, no Meio Ambiente (Sema); Osni Cardoso, no Desenvolvimento Rural (SDR); e José Antônio Maia Gonçalves, que continuará à frente da Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Jerônimo apresentou, ainda, Nivaldo Millet como novo coordenador de Políticas para a Juventude, estrutura que estará vinculada à Secretaria de Relações Institucionais (Serin); e Tiago Pereira da Costa, coordenador-geral do Programa Bahia sem Fome, setor criado na reforma administrativa e que estará ligado à Casa Civil. O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), presente no evento, foi confirmado como líder do Governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Anúncios pendentes

Após a reforma administrativa, que desmembrou a Secretaria De Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJHDS) em duas novas pastas (SJDH e Seades), o Governo do Estado passa a ter 25 secretarias a partir do próximo ano, uma a mais que a estrutura atual. Já foram anunciados os titulares de 15 pastas, além da PGE e da Chefia de Gabinete do Governador.

Nos próximos dias, serão divulgados os titulares de outras dez secretarias pendentes: Segurança Pública (SSP); Comunicação (Secom); Administração (Saeb); Desenvolvimento Econômico (SDE); Desenvolvimento Urbano (Sedur); Política para as Mulheres (SPM); Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); Cultura (Secult); Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre); e Planejamento (Seplan).

*Cargos anunciados em 19/12:*

– Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

– Casa Civil: Afonso Florence

– Secretaria de Relações Institucionais (Serin): Luiz Caetano

– Saúde (Sesab): Roberta Santana

– Educação (SEC): Adélia Pinheiro

– Justiça e Diretos Humanos (SJDH): Felipe Freitas

– Assistência e Desenvolvimento Social (Seades): Fabya Reis

– Infraestrutura (Seinfra): Sérgio Brito

– Fazenda (Sefaz): Manoel Vitório

– Agricultura (Seagri): Tum

– Turismo (Setur): Maurício Bacelar

Cargos anunciados em 22/12:

– Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi): Ângela Guimarães

– Meio Ambiente (Sema): Eduardo Sodré Martins

– Desenvolvimento Rural (SDR): Osni Cardoso

– Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS): Larissa Gomes Moraes

– Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap): José Antônio Maia Gonçalves

– Procuradoria Geral do Estado (PGE): Bárbara Camardelli Loi

– Coordenação de Políticas para a Juventude, da Serin: Nivaldo Millet

– Coordenação Geral do Programa Bahia Sem Fome: Tiago Pereira da Costa

– Liderança do Governo na Alba: deputado estadual Rosemberg Pinto

Próximos anúncios:

– Segurança Pública (SSP)

– Comunicação Secom (Secom)

– Secretaria da Administração (Saeb)

– Desenvolvimento Econômico (SDE)

– Desenvolvimento Urbano (Sedur)

– Política para as Mulheres (SPM)

– Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti)

– Cultura (Secult)

– Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre)

– Planejamento (Seplan)