Jerônimo Rodrigues autoriza construção de novo Terminal Rodoviário em Teixeira de Freitas

Na manhã de segunda-feira (12), o governador Jerônimo Rodrigues deu uma pausa na agenda de carnaval, para se dedicar a uma série de compromissos no extremo sul do estado. Em Teixeira de Freitas, o chefe do executivo baiano assinou a ordem de serviço que marca o início da construção do novo Terminal Rodoviário no município. Após a assinatura o governador visita áreas afetas pelas chuvas em Medeiros Neto.

Localizado às margens da BR 101, com uma área total de 11,5 mil metros quadrados, o projeto do novo Terminal Rodoviário contempla uma série de intervenções técnicas e modernas. Entre elas, destacam-se a cobertura metálica, o piso intertravado e a pavimentação asfáltica. A obra será conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

O governador pontuou que a escolha do local para a construção do novo equipamento contou com a participação da administração do município e destacou as fases da obra. “A empresa já fez terraplanagem, já está aqui montando o canteiro de obras e já tapumou a área. É uma obra de aproximadamente R$9 milhões, que tem a parte de investimento que é da obra física da rodoviária, com o acréscimo de R$1,1 milhão para a realização de serviços de drenagem, muito importantes para evitar que uma chuva, como a que caiu nos últimos dias, possa criar qualquer transtorno. É uma prioridade nossa para garantir a segurança do acesso, já que a estrutura fica à margem de uma BR”.

A área que antes abrigava a antiga rodoviária deu lugar à construção do Hospital Costa do Cacau, levando comodidade para o cotidiano da população, facilitando o acesso a diferentes localidades, otimizando o fluxo de passageiros e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município. Para o mototaxista Amarildo Oliveira, a expectativa da população teixeirense era grande pelo início das obras. “Quando tirou a rodoviária dali, a gente soube que era pra uma causa melhor, que era pra gente, porque a saúde fica em primeiro lugar. E agora o governador vem a Teixeira de Freitas dar esse presente pra nossa cidade”, contou o teixeirense.

Mais ações

O setor educacional tem uma importante atuação do Governo do Estado, em Teixeira de Freitas. O município ganha com a construção de uma unidade escolar estadual em tempo integral, com R$ 28,3 milhões já alocados e 37,8% da obra concluída até o momento. Além disso, programas como Bolsa Presença e apoio à dignidade menstrual estão sendo fortalecidos, com R$ 6,5 milhões direcionados para essas iniciativas. Um novo Colégio da Polícia Militar foi construído, com um investimento de R$ 28,2 milhões, reforçando o compromisso com a qualidade da educação.

Na área esportiva, a Setre/Sudesb investiu R$ 6,2 milhões, com destaque para a reforma do Ginásio de Esportes Antônio Imbassahy, com 82% dos serviços executados e previsão de conclusão para abril de 2024. Entre as obras finalizadas, a construção de uma pista de atletismo e instalação de grama sintética no 13º Batalhão da Polícia Militar, representando um investimento de R$ 1,6 milhão e entregue em agosto de 2023.

A construção do Hospital Regional Costa das Baleias conta com recursos de R$ 188 milhões do Estado, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2024.

Para a infraestrurura da cidade, a Sedur/Conder investiu R$ 16,6 milhões, com projetos em andamento como a construção do novo terminal rodoviário, que já está em mobilização com 2,85% dos serviços executados e previsão de conclusão para novembro de 2024. Destaca-se também a pavimentação em blocos de concreto, drenagem e melhorias elétricas no entorno do Hospital Regional Costa das Baleias, com serviços de pintura do meio-fio e instalação de piso tátil em andamento.