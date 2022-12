Jerônimo Rodrigues conclui formação de secretariado; veja nomes

O governador eleito e diplomado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, apresentou os quatro nomes que faltavam para compor o novo Governo do Estado, a partir de 2023. Os titulares das secretarias da Segurança Pública (SSP), da Adminstração (Saeb), do Planejamento (Seplan) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) foram anunciados à imprensa no auditório da Desenbahia, sede do Governo de Transição, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (29). Jerônimo também divulgou os titulares do Comando Geral da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, além da chefia da Polícia Civil.

Novos anúncios:

Saeb: Etelvino Góes – permanece no cargo

Seplan: Cláudio Peixoto – efetivado no cargo

Secti: André Joazeiro – permanece no cargo

SSP: Marcelo Werner – novo secretário

Comandante-geral da Polícia Militar da Bahia: permanece Cel. Paulo Coutinho

Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia: permanece Cel Adson Marchesini

Delegada-geral da Polícia Civil: permanece Heloísa Campos Brito

*Outros nomes*

Com os anúncios de hoje, está completa a equipe da próxima gestão, que terá 25 secretários, além da Chefia de Gabinete e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Compõem também a lista:

– Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

– Casa Civil: Afonso Florence

– Serin: Luiz Caetano

– Sesab: Roberta Santana

– SEC: Adélia Pinheiro

– SJDH: Felipe Freitas

– Seades: Fabya Reis

– Seinfra: Sérgio Brito

– Sefaz: Manoel Vitório

– Seagri: Tum

– Setur: Maurício Bacelar

– Sepromi: Ângela Guimarães

– Sema: Eduardo Sodré Martins

– SDR: Osni Cardoso

– SIHS: Larissa Gomes Moraes

– Seap: José Antônio Maia Gonçalves

– PGE: Bárbara Camardelli Loi

– SEDUR: Jusmari Oliveira

– SECULT: Bruno Monteiro

– SETRE: Davidson Magalhães

– SDE: Ângelo Almeida

– SPM: Elisângela Santos Araújo

– SECOM: André Curvello

– Coordenação de Políticas para a Juventude: Nivaldo Millet

– Coordenação Geral do Programa Bahia Sem Fome: Tiago Pereira da Costa

– Liderança do Governo na Alba: deputado estadual Rosemberg Pinto

– Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas (SEPROMI) – Patrícia Pataxó