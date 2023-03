Jerônimo Rodrigues diz que vai priorizar a questão da água entre os compromissos com Itabuna

Na solenidade de inauguração do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arléo, no Bairro Barra de Itaípe, em Ilhéus, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), depois de ser questionado sobre os investimentos em Itabuna, na coletiva de imprensa, citou a preocupação e prioridade com o abastecimento de água da cidade.

“A preocupação que eu tenho tido recentemente com Itabuna é mais forte, é a água. Eu vou cuidar de todas [as demandas] que virão”, afirmou Rodrigues.

Ainda em sua fala com os profissionais de comunicação, o Chefe do Executivo baiano lembrou a construção da rodovia BA-649, nova ligação entre Ilhéus e Itabuna, da urbanização das duas margens do Rio Cachoeira, no acesso a Itabuna, e a reforma do Estádio Fernando Gomes Oliveira (antigo Luiz Viana Filho, Itabunão).

“Eu não sou de fugir da conversa, não. Tem uma conversa aí do Estádio, porque o Itabuna, grandiosamente, chegou onde chegou e vai concorrer na Copa do Brasil. Mas eu quero combinar com a comunidade de Itabuna que eu vou me esforçar para fazer os dois deveres. Todas as outras coisas e essas duas [acessos da BA-649 e Beira-Rio]. Mas, se você botar na mesa, eu tenho a certeza que a comunidade precisa que seja cuidado da água, logo”, assegurou o governador.

Para o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), a declaração enfática do governador Jerônimo Rodrigues, só reforça o seu compromisso e do Governo do Estado com Itabuna. E, mais ainda, o carinho dele com a nossa cidade.

“Na última visita do governador à Itabuna, para a entrega do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Adeum Sauer, falei com ele sobre a questão da água em nossa cidade. Apresentei o Projeto Mais Água e pedi a ajuda do Governo do Estado para a conclusão dessa obra, que estamos tocando. Ele ficou muito tocado com a questão do fornecimento de água no município”, lembrou Augusto Castro.

Ainda de acordo com o prefeito, “o governador é um homem do sertão e sabe o que é sofrer por falta d’água. Tenho plena certeza de que vai nos ajudar a resolver o problema do abastecimento de água em Itabuna, definitivamente”, finalizou Castro.