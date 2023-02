Jerônimo Rodrigues e ministro Rui Costa vão a Santo Amaro para última vistoria de casas populares

O governador Jerônimo Rodrigues acompanhou sábado (11) o ministro da Casa Civil da Presidência da Repúplica, Rui Costa, em última vistoria de dois residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida, na cidade de Santo Amaro, no recôncavo baiano, que serão entregues pelo Governo Federal na próxima terça-feira (14). A obra foi interrompida há 6 anos com a extinção do programa habitacional na antiga gestão do Governo Federal e foi retomada com a reconfiguração do Minha Casa, Minha Vida pelo presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva.

Os dois condomínios somam 684 novas unidades habitacionais e serão parte das entregas que serão realizadas na próxima terça-feira por todo o país como marco da retomada do programa, que também passará por reformulação das suas normas. Na ocasião, o presidente da república estará em Santo Amaro para a entrega dos residenciais, intituladas Vida Nova Santo Amaro 1 e Vida Nova Sacramento.

O chefe de estado, Jerônimo Rodrigues, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, realizaram a primeira visita ao local no dia 14 de janeiro para vistoria e avaliação do andamento da obra. De acordo com o ministro, como as obras destinadas à faixa 1, que contempla pessoas com renda de até R$ R$ 1.800, estavam suspensas há 6 anos, foi feita uma parceria com os estados e municípios brasileiros para dar celeridade aos trabalhos, especialmente àqueles que estão em etapa de conclusão. O objetivo, com esse plano de trabalho, é entregar cerca de 170 mil unidades habitacionais até o final de 2023.

Ele também destacou a prioridade das pessoas de baixa renda na aquisição da casa própria através do programa de habitação. “Eles acabaram com a faixa 1 e a faixa 1 são aquelas pessoas que mais precisam. Então o programa volta trazendo a faixa 1 de volta e esse é o carro chefe do programa. O programa tem as outras faixas, que têm subsídio, mas envolve financiamento”, explicou o ministro.

O governador Jerônimo Rodrigues, durante a visita, destacou o trabalho que o Governo do Estado, junto ao Governo Federal, tem realizado para recuperar obras que estavam quase prontas e foram suspensas por seis anos.

“Encontramos uma situação de deterioração de telhado, de vaso sanitário, de vidro. Tem uns que a gente não teve tempo hábil para conseguir resolver. Então nós estamos trabalhando pra em três ou quatro meses entregar obras em situações semelhantes a essa”, relatou.

Segundo José Trindade, presidente da Conder, que está a frente da obra em Santo Amaro, na parceria com o Governo Federal, foi necessária uma força-tarefa para a entrega do empreendimento. “Só aqui foram 684 unidades que nós refizemos toda a parte elétrica, hidráulica, de pintura e recuperação de instalações, de metais, de vasos sanitários, vidros quebrados, estruturas quebradas. E nós estamos entregando, porque entregar casas, é entregar dignidade a pessoas. O presidente Lula tem essa preocupação de cuidar de pessoas”, declarou.

Também foram realizadas obras de melhorias no entorno, como a realização de 1,7 quilômetros de pavimentação asfáltica, construção de calçadas, recuperação de equipamentos comunitários, quadras e parques infantis, recuperação de estação de tratamento de esgoto e quadra esportiva e alambrados.

O Governo do Estado ainda trabalha na entrega de habitações populações em Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras e Euclides da Cunha.

*Minha Casa, Minha Vida*

Criado em 2009, pelo governo Lula, o Programa Minha Casa, Minha Vida subsidia a aquisição de casa ou apartamento próprio para famílias com renda de até R$ 1.800 (Faixa 1). A modalidade 1 também contempla entidades e associações rurais. Além de facilitar as condições de acesso à imóveis para famílias com renda de até R$ 9 mil.

*Obras do estado*

No Recôncavo Baiano, o estado também está a frente da obra de requalificação do Campo do Pilar, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), com um aporte de R$500 mil na reforma, e do projeto de nova sinalização turística do entorno da Baía de Todos-os-Santos.

No último investimento serão contemplados com o trabalho de sinalização, os municípios de Aratuípe (sede e distrito de Maragogipinho), Cachoeira (sede e distritos de São Francisco do Paraguaçu e Santiago do Iguape), Candeias, Itaparica, Jaguaripe ( sede e distrito de Mutá), Madre de Deus, Maragojipe, Nazaré, Salinas das Margaridas, Salvador (sede e ilhas de Maré, dos Frades e Bom Jesus dos Passos), Santo Amaro, São Félix, São Francisco do Conde, Saubara e Vera Cruz. O investimento chega a R$2 milhões.

Repórter: Milena Fahel/GOVBA

Fotos: Rafael Martins/ GOVBA