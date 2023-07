Jerônimo Rodrigues entrega hoje, em Itabuna, reforma de hospital e unidade do Credibahia

O governador Jerônimo Rodrigues estará em Itabuna, região Sul da Bahia, nesta sexta-feira (28), a partir das 9h, para inaugurar a primeira etapa da requalificação do Hospital São Lucas, que contou com um investimento de cerca de R$ 3 milhões do Governo do Estado. Ele também vai entregar uma unidade de atendimento do Credibahia no SAC Itabuna, espaço onde serão oferecidas linhas de microcréditos para empreendedores formais.

Na ocasião, será autorizada a publicação de um edital para licitar uma obra orçada em R$ 10 milhões, que prevê a ampliação de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA), na sede, com a construção de dois reservatórios.

Ainda na oportunidade, serão certificadas as mulheres que participaram do Projeto “Mulheres Grapiúnas – Alimentando o amanhã com inclusão socioprodutiva e trabalho decente” e ainda 55 pessoas beneficiadas pelo Projeto Qualifica Bahia PCD.

Antes da agenda, o governador participará de uma missa solene em comemoração aos 113 anos da cidade, na Catedral São José.