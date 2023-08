Jerônimo Rodrigues: “eu não vou abrir mão de pegar nas suas mãos Augusto”

Durante a inauguração da primeira etapa da reconstrução e requalificação do Hospital São Lucas e da assinatura de ordem para licitação da aquisição e instalação dos reservatórios do Projeto Mais Água para a Cidade, hoje (28), dentro das festividades de aniversário dos 113 anos de Itabuna, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que irá buscar a união dos partidos da base para o pleito eleitoral de 2024. Mas, que não abre mão de caminhar com o prefeito de Itabuna e pré-candidato a reeleição, Augusto Castro (PSD).

“Meu amigo prefeito, nós vamos correr juntos pelas ruas, nas roças. Só quero uma coisa: buscar a unidade, como uma mãe e um pai que quer juntar os filhos. Há filhos que não sentam à mesma mesa, mas o pai e a mãe vão ali buscar unir”, disse o governador Jerônimo Rodrigues.

Ainda em sua fala o líder baiano, afirmou: “eu não vou abrir mão de pegar nas suas mãos Augusto”. O governador falou da importância da parceria com o governo do presidente Lula (PT) para tocar ações sociais e estruturantes no Estado e aconselhou o prefeito de Itabuna.

“É uma emoção estar hoje aqui em Itabuna, graças a Deus, você tem duas mãos e dois braços Augusto. Um lado tu entregas ao teu povo, ao meu povo, que eles irão pegar em suas mãos, para te dar forças e energia e assim você também vai fazer com eles. O outro lado, deixa para mim e para Lula pegar em suas mãos, segurar”, recomendou o governador Jerônimo.

Além da entrega da primeira etapa das obras do Hospital São Lucas e da ordem de licitação para a construção dos reservatórios de água, o Governo do Estado entregou certificados de cursos de qualificação profissional para 250 pessoas que se qualificaram nos programas da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE).